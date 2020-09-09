شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأسبق يحذر من فيروس جديد منتشر لا علاقة له بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق أستاذ المراض الصدرية، عن وجود نوع منتشر حاليا من الفيروسات لا علاقة له بكورونا تختفي أعراضه بعد 48 ساعة يبدأ بحرارة ويمكن علاجه ببارسيتامول ومضاد حيوي خفيف ولا يوجد منه خطر.

وقال حاتم إن الأساس في الوقاية مع عودة المدارس هو الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي. وأضاف حاتم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، تقليل الكثافة في الفصول كما قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وتابع أن موسم الإنفلونزا العادية يبدأ من منتصف نوفمبر وقبلها سيتوافر تطعيم الإنفلونزا والأفضل أن نحصل على تطعيم الإنفلونزا لأن وجود الإنفلونزا مع كورونا سيكون أمرا خطيرا.

ووجه حاتم نصائح للأسر بعدم الذهاب للمدرسة أو العمل إذا ما ظهرت أي أعراض مثل الرشح أو احتقان الحلق والحرارة والكحة الشديدة والحصول على مخفضات للحرارة.

وأوضح أنه في حال حدوث موجة ثانية لكورونا ستحدث في منتصف نوفمبر مع بداية موسم الإنفلونزا، مؤكدا أن أعراضها ستكون أقل رغم سرعة انتشارها.

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