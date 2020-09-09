شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن افتتاح مصلى السيدات بمسجد حسن الشربتلى ظهر الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على فتح مصلى السيدات بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، لأداء السيدات للصلاة به اعتبارا من ظهر الثلاثاء المقبل، أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بناء على الجدول الذى قدمته واعظات الأوقاف للإشراف على إقامة الصلوات بمصلى السيدات بالمسجد.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إنه تم التأكيد على أن يفتح المصلى قبل الصلاة بعشر دقائق ويغلق بعدها بعشر دقائق، مع التزام من تحضر للصلاة بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة علامات التباعد، مع عدم السماح بأداء الدروس أو عقد جلسات تلاوة أو غيرها وقصر الأمر على أداء الصلاة، مع عدم فتح دورات السيدات، و بذات الضوابط التي تقام بها الصلوات بمصلى السيدات بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها .

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على جانب آخر أكد وزير الأوقاف فى وقت سابق على انطلاق أكبر حملة نظافة عملية وتوعوية على مستوى الجمهورية ستنطلق اليوم الأربعاء في جميع محافظات مصر بمشاركة واسعة من قيادات الوزارة وجميع المديريات الإقليمية.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء وعناوين 130 مسجدا تفتتحها يوم الجمعة المقبلة، منها 34 مسجدًا من تنفيذ وزارة الأوقاف، و96 مسجدًا بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبل.