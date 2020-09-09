شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب صحفى يكشف خيانة أيمن نور ومعتز مطر للوطن من أجل الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أن تصريحات وائل غنيم التي يفضح فيها قيادات الإخوان يكشف أن الجماعة دائما ما تعمل لمن يدفع أكثر، مشيرا إلى أن أيمن نور تاريخه كله تزوير وخيانة للدولة المصرية. وأضاف، فى تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية، ينتمى إلى فئة عبدة المال، حيث يحصل على أموال من أجل أن يحرض على بلاده وأن يخون مصر.

وأوضح رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أن معتز مطر يحصل على تمويلات من الخارج من أجل أن يحرض وينشر الأكاذيب ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا القطيع من الإخوان والخونة ليس لهم أي مبدأ أو انتماء ولكن بحثهم الوحيد عن المال فقط، خاصة أيمن نور الذى يعتمد على التمويل الأجنبي.