شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يوضح شروط التحاق الطالب الحاصل على 50% بالجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الجامعات الأهلية لا تعتمد شكل رئيسي على التنسيق، بعكس الجامعات الحكومية، حيث أن فرصة الالتحاق بالجامعات الأهلية متاحة لطالب حاصل على 50%، لكنه سيخضع إلى اختبار لغة، بالإضافة إلى اختبار في التخصص الذي يرغب الطالب الالتحاق به، كما أنه سيتم اختبار الطالب في امتحان قادم من بريطانيا، ومن خلال تلك الاختبارات يتم الوصول إلى متوسط درجات يتم من خلاله تقييم الطالب للالتحاق بالكلية.

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذى يذاع على قناة CBC: "مصر فيها آلاف من الطالب إبراهيم بائع الفريسكا، هو ولد مجتهد اشتغل وهو بيذاكر، ومحدد هو عاوز إيه كلية طب قسم جراحة عامة، عرضنا عليه أنه يدخل جامعة من الجامعات الأهلية، لكنه رفض لأنه محدد أنه هيدخل جامعة الإسكندرية، وإحنا عاوزين نطلع نماذج من هنا تكون مضيئة ونفخر بيهم زي إبراهيم كده".

وقال الوزير: "لدينا قيادة سياسية ورئيس جمهورية، مهتم ببناء الإنسان، وهو لا يرى أن بناء الإنسان يمكن أن يحدث إلا بالاهتمام بالتعليم، الحكومة بالكامل مهتمة ومقتنعة بأهمية التعليم، الرئيس بيتابع بنفسه كل البرامج التعليمية اللي بتقدم للطلاب، وبيسأل لما الطالب ده يخرج هيفيد البلد بإيه، حتى لو كان هيمثل مصر في الخارج".

وتابع: "أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان لها نصيب في الجامعات الأهلية".