شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في جنوب السودان يكشف كواليس زيارة وزير الري لمناقشة المشروعات المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير محمد منصور، سفير مصر في جنوب السودان، إن وزير الري المصري وصل إلى دولة جنوب السودان، وتم الإعداد لتلك الزيارة بشكل مميز من الجانب السوداني، وسيكون هناك جلسات مكثفة مع وزير الري في جنوب السودان، وسيتم التطرق لموضوعات مختلفة خاصة بالري والموارد المائية والمشروعات المشتركة في البلدين في هذا المجال، والتعاون الفني في تلك الأمور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور، أن المساعدات المصرية التي وصلت إلى السودان، كان الشعب السوداني في حاجة إليها، لأن هناك معاناة كبيرة وحجم الخسائر كبير، مشيرًا إلى أن هناك سعادة كبيرة من القيادة السياسية في السودان ومن الشعب السوداني بتلك المساعدات.

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وأوضح أن هناك تعاونا مشتركا وزيارات ثنائية بين مصر وجنوب السودان، وكان هناك زيارة حديثة لرئيس مجلس النواب، وزيارة أخرى لنائب رئيس دولة جنوب السودان، وهناك علاقة قوية تربط البلدين ومصالح وإرادة مشتركة في مختلف المجالات.