شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي : 5 مليون شاب وفتاة تم تدريبهم عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التقي مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير مع مجموعة من الشباب والفتيات عبر لقاء حواري مفتوح يعقد أون لاين استمع خلالها الوزير الي رؤي وافكار الشباب المشارك..دار اللقاء حول " دور المبادرات الشبابية في غرس قيم المواطنة والانتماء عند الشباب "، وتخلله أسئلة من الحضور لكل من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علي جمعة.

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أعرب صبحي عن سعادته بالتعاون المستمر بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير، متمنياً ازدهار التعاون فيما بينهم في المرحلة المقبلة لخدمة قطاع اكبر من الشباب المصري، مضيفاً أن التعاون بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير استطاع ان يصل الي ما يقارب ٥ مليون شاب وفتاة تم تدريبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالاضافة الي تدريب اكثر من ٣ آلاف متدرب، وتسعي الوزارة الي التوسع اكثر في المبادرات وزيادة اعداد المستفيدين.

يأتي اللقاء ضمن مشروع "قيم وحياة" الذى تنفذه الوزارة، وتناول دور المبادرات الشبابية في تدعيم القيم المجتمعية، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية من خلال اطلاق دورهم في تنمية المجتمعات المحلية، ونشر القيم الايجابية والتصدي للشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة.

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تكثف من تنفيذ اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الشباب في جميع أنحاء الجمهورية والتي تهدف إلي تعظيم دور القيم المجتمعية وتعزيز الولاء والانتماء بين أوساط النشء والشباب.