شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: خاطبنا 140 عالمًا مصريًا للتدريس في الجامعات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر شهدت ثورة تعليمية خلال آخر 6 سنوات بفضل القيادة السياسية، موضحًا أن تكلفة إقامة جامعة الجلالة 13 مليار جنيه بدون ثمن الأرض، فيما تكلفت الجامعات الأهلية الأربعة مبلغ 50 مليارًا.

أضاف عبدالغفار خلال حواره إلى برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة CBC، أن الجامعات الأهلية هدفها التكامل مع منظومة التعليم العالي بجامعاتها الحكومية والخاصة، مضيفًا أنه تم شراء المعدات الخاصة بكلية طب أسنان وشراء أحدث الأجهزة.

تابع وزير التعليم العالي: لو أكبر جامعة في أمريكا تشترى أدوات دراسية لطلابها ستشتري بنفس الجودة والكواليتي«، مشددًا على أن الدولة تعمل على نقل المواطن المصري إلى مكانة أخرى عبر الاهتمام بالتعليم والطرق والكباري والإسكان والعديد من الملفات الأخرى.

أردف عبدالغفار أن الوزارة تعمل على الاستعانة بكبار العلماء المصريين الذين يعملون في الخارج للاستفادة من خبراتهم، حيث تم الاجتماع بـ140 عالمًا مصريًا، من أجل التدريس في الجامعة وتم بالفعل التعاقد مع عدد كبير منهم.

قال وزير التعليم العالي إن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح وتخاطب الطبقة المتوسطة، وهناك منح دراسية للمتفوقين وغير القادرين.

Advertisements