شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات مجلس الشيوخ 2020.. تعرَّف على محافظات جولة الإعادة وأسماء المرشحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُجرى انتخابات الإعادة على 26 مقعدًا فرديًا من مقاعد مجلس الشيوخ في عدد 18 محافظة، يومى 8 و9 سبتمبر 2020، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، ويمكنك أن تعرف إن كانت محافظتك من ضمن المحافظات التي تجرى فيها جولة الإعادة من عدمه، خلال تلك السطور، وكذلك التعرف على أسماء المرشحين في جولة الإعادة.

وتُجرى الانتخابات على 5 مقاعد في محافظة سوهاج، وتتم جولة الإعادة على 3 مقاعد في كلاً من محافظتى: «أسيوط – قنا»، كما تتم انتخابات الإعادة على مقعدين في محافظات:«المنوفية – كفر الشيخ – الأقصر – أسوان»، بينما تجرى إعادة الإنتخابات على مقعد وحيد في كل من محافظات:«القليوبية – الجيزة – بنى سويف – دمياط – بورسعيد- الاسماعيلية – مطروح».

وتجرى الإنتخابات في محافظة سوهاج بين 10 مرشحين على 5 من مقاعد مجلس الشيوخ وهم:

مجدى خراجة محمود عبدالرحيم ابو سديرة عبدالحكيم حسانى احمد فوزى محمود مصطفى قدرى الشريف عمر ابوزيد مصطفى على محمود بخيت هاشم محمد اسماعيل ابوكريشة

وكما تجرى الإعادة في محافظة أسيوط بين 6 مرشحين على 3 من مقاعد مجلس الشيوخ وهم:

عصام الدين بركات محمد عبدالمنعم قرشي مصطفى محمود عادل حجازى هشام يوسف منتصر قلدس

وتجرى الإنتخابات أيضًا بين 6 مرشحين في محافظة قنا يتنافسون على 3 من مقاعد مجلس الشيوخ وهم:

أبوالنجا المحرزى محمد كمال موسي عبدالراضى عريبى حسن سيد احمد فواد نبيل بخيت عبدالفتاح دنقل

وتجرى الإنتخابات بين4 مرشحين في محافظة المنوفية يتنافسون على مقعدين بمجلس الشيوخ وهم:

هشام على أحمد على حسن ابو القمصان صلاح عبدالمعبود محمود شرارة

كما تجرى الإنتخابات بين4 مرشحين في محافظة كفر الشيخ يتنافسون على مقعدين بمجلس الشيوخ وهم:

اشرف شعبان على محمد على العجوانى مصطفى حسين محمد ابراهيم منصور

وتتم الانتخابات بين4 مرشحين أيضًا في محافظة الأقصر يتنافسون على مقعدين بمجلس الشيوخ وهم:

محمد عبدالعليم حسين الضوى أحمد الضوى محمد فتحى عبدالقادر محمد عطا الله

كما تجرى انتخابات الإعادة أيضًا بين 4 مرشحين في محافظة أسوان للمنافسة على مقعدين في مجلس الشيوخ وهم:

مجد الدين حسيبو محمد الانور ياسر عبدالحميد مصطفى جمعة

وتجرى الانتخابات بين 2 من مرشحى الإعادة للفوز بمقعد واحد في عدد 7 محافظات كما يلى:

محافظة القليوبية: أبوسريع إمام- خالد محمد

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محافظة الجيزة: عمرو القماطى- مصطفى يوسف

محافظة بني سويف: نبيل حميدة- أحمد سرور سليمان سرور

محافظة دمياط: أحمد عبدالشافى- حمدى عبدالمجيد

محافظة بورسعيد: عاطف محمد حسنين- أحمد محمد زايد

محافظة الاسماعيلية: عادل عبدالغنى- رمضان امام

محافظة مطروح: رزق علوانى- صابر مصطفى