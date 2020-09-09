شكرا لقرائتكم خبر عن طردها طليقها بملابس المنزل وخطف ابنتها منها - خلف_خلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من برنامج خلف خلاف تحاور ندى حجازي مذيعة البرنامج فتاة منعها طليقها من رؤية ابنتها منذ ٢٠١٨ حتى اليوم.

وروت الفتاة كيفية تعرضها للضرب والاعتداء عليها في منزلها من زوجها وطردها بملابس المنزل وخطف ابنتها منها ومنعها من رؤيتها، ولم تقف التفاصيل عند الخطف بل حاول طليقها اسقاط الحضانة عنها وبدأ في اقناع الطفلة ان امها ماتت لتكف عن السؤال والبحث عنها.

لجأت الفتاة كما الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لبث ڤيديو روت فيه جزء من قصتها وهاشتاج #سيدرالازمترجع_لمامتها للضغط على طليقها باسترجاع الطفلة.

وتناشد الفتاة من خلال البرنامج باسترجاع ابنتها التي اصبح الآن عمرها ٦ سنوات ولم تبدأ مسيرتها التعليمية حتى الآن.

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