شكرا لقرائتكم خبر عن باحث يكشف كيف تستخدم الإخوان اللجان الإلكترونية لبث الإحباط بين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان تستخدم لجانها الإلكترونية من أجل تبرير الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الجماعة ضد الدولة المصرية، بالإضافة إلى تحقيق هدف الجماعة من نشر الأكاذيب والشائعات والفيديوهات المفبركة.

وقال الباحث المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، في تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن جماعة الإخوان تنفق أموال طائلة على تدشين ضد اللجان الإلكترونية من عدة دول لبث روح الإحباط بين المصريين.

وأوضح الباحث المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان تعتمد على عناصرها فى اختلاق الأكاذيب ثم بثها على نطاق واسع في تلك اللجان الإلكترونية بحيث تصل إلى أكبر عدد من الناس، ثم تنشرها الجماعة بعد ذلك عبر قنواتها التحريضية في الخارج.