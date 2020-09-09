شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة يؤكد على أهمية الإجراءات الاحترازية خلال فصلى الخريف والشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن فصلى الخريف والشتاء يشهدان انتشار للفيروسات التنفسية، مثل الإنفلونزا الموسمية التي تشهد انتشار خلال هذه الفترة، موضحاً أنه يمكن أن يحدث خلط لدى المواطنين بين اعراض الإنفلونزا العادية وفيروس كورونا، وعليه يجب أن نستمر بكل قوة فى الإجراءات الأحترازية لمواجهة الفيروس الجديد، حتى نخرج من الجائحة.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية، أن جائحة كورونا مازالت موجودة إلى الآن، وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات الطبية والاحترازية، لمواجهة الفيروس.

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وعن عودة الدراسة، قال "تاج الدين"، إن وزير التربية والتعليم أعلن عن مجموعة عن الإجراءات الطبية مع بداية العام الدراسى الجديد، وذات الأمر سوف يتم اتباعه في الجامعات.

وأكد "تاج الدين"، أن فترة حضانة فيروس كورونا أطول من الفيروسات التنفسية الأخرى، وعليه فأن ما نراه من اعداد إيجابية اليوم تعود إلى فترة أسبوعين ماضيين، أو أكثر.