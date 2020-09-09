بين انتظار خاطئ وتجاوز سرعة.. مخالفات مرورية تضرب شوارع الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: حملات مرورية مستمرة تشنها الإدارة العامة لمرور الجيزة تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. خلال الساعات الـ24 الماضية واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم. ‫وأسفرت جهود الحملات -خلال 24 ساعة- عن ضبط 6 آلاف و911 مخالفة مرورية، أبرزها الانتظار الخاطئ بـ1230 مخالفة ونموذج 125 بـ1231 مخالفة. كما تم التصالح في 189 مخالفة، والتصدي لـ 204 مواقف عشوائية بمطالع ومنازل الكباري، وتحرير 200 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" وشن 36 حملة على سيارات السرفيس.

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