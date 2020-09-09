لصرف الدفعة الثانية.. السياحة تطالب المطاعم والكافتيريات بسرعة تقديم مستنداتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلن عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، نجاح الغرفة واتحاد الغرف السياحية، في التوصل إلى اتفاق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال، لصرف الدفعة الثانية من إعانة الطوارئ للعمال بالمنشآت العاملة بالسياحة والمستوفاة لكافة شروط الصرف.

وبحسب بيان اليوم، الدفعة الثانية تتمثل في الإعانة التي قررتها الحكومة لصرفها من صندوق الطوارئ نظراً للظروف العصيبة التي تمر بها تلك المنشآت ولمساعدتها علي الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه العاملين لديها فى ظل جائحة فيروس كورونا لكافة المنشآت السابق صرف دفعة أولى لها.

وأضاف المصري، أن المباحثات مع الصندوق استمرت طوال الفترة الماضية المسئولين بالصندوق، حتى تم عقد اجتماعاً أول سبتمبر الجاري بمقر الصندوق وذلك بحضور كل من وحدى الكرداني عضو مجلس إدارة الصندوق، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الأسبق، ومحمد عبد الله عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف السياحية رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد للاتفاق على الموعد المحدد لإخطار المنشآت السياحية بموعد بدء تلقي طلباتها للحصول على الدفعة الثانية من الإعانة من قبل الصندوق أخذاً في الإعتبار للمبادرات الصادرة للحد من آثار فيروس كورونا المستجد، فيما يتعلق بتمويل أجور ومرتبات العاملين بالمنشآت السياحية، وما يتيحه صندوق وإعانات الطوارئ للعمال من إعانات للعاملين بتلك المتشآت، ولتلافي الإزدواج في الإستفادة من تلك المبادرات.

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ودعا المصري، أعضاء الغرفة ممن سبق لهم صرف الدفعة الأولى سرعة التقدم بالمستندات التي طلبها الصندوق لصرف الإعانة إلى الغرفة حتى يتسنى تجميعها وإرسالها للاتحاد لمراجعتها واعتمادها لإرسالها للصندوق الانتهاء من صرف الإعانة الثانية سربعاً.

وأوضح رئيس الغرفة، أن المستندات التي طلبها الصندوق للصرف تتضمن تقديم طلب على ورق المنشآة وموقع من الممثل القانوني ومختوم بخاتم المنشآة للاتحاد متضمناً الأرقام التأمينية للمنشآة على سبيل التحديد والمطلوب لصرف الدفعة الثانية من الإعانة.

وكذلك تقديم المنشآة لطلب على ورق المنشآة وموقع من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو العضو المنتدب) يقر فيه بعدم استفادة الشركة من المبادرات الصادرة من البنك المركزي، أو وزارة المالية أو أية مبادرات صادرة للحد من آثار فيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن تمويل أجور ومرتبات العاملين بالشركة مع اعتماد الإقرار من كل من مراقب حسابات المنشأة والاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأشار المصري، إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية سيقوم باستلام طلبات صرف الدفعة الثانية من المنشآت وإستيفاء الشق الخاص به بالطلب المقدم من المنشآة والمتضمن إقرار الإتحاد بتقدم أو عدم تقدم المنشأة للإتحاد للاستفادة من مبادرة وزارة المالية وذلك طبقاً لسجلات الإتحاد ومراجعتها واعتمادها وتسليم أصول الطلبات للصندوق، وأن يتم إستيفاء الطلبات المقدمة في شكل اكسيل شيت Excel Sheet.