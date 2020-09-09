مصر | بعد نشرها على "فيسبوك".. الأمن يزيل مزرعة سمكية أعلى عقار بالمقطم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد نشرها على "فيسبوك".. الأمن يزيل مزرعة سمكية أعلى عقار بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية من إزالة مزرعة أقامها أحد الأشخاص، أعلى سطح عقار بمنزله في منطقة المقطم.



كان منشور تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمن إقامة أحد الأشخاص لمزرعة سمكية أعلى سطح منزله بمنطقة المقطم، تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية من إزالة المزرعة المشار إليها، وتبين أنها (3) أحواض سمكية بالطوب الأحمر.