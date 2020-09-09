مصر | عاجل| مصدر يكشف حقيقة وقف إزالة المخالفات في السويس.. واستشهاد 4 من رجال الأمن

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل| مصدر يكشف حقيقة وقف إزالة المخالفات في السويس.. واستشهاد 4 من رجال الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مصدر أمنى ما بثه أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من مشاركة، تضمنت الادعاء بوقف حملات الإزالة بمحافظتي "بورسعيد – السويس"، نتيجة اعتراض الأهالي للقوات والمعدات، واستشهاد أربعة من قوات الأمن بمحافظة أسيوط على يد صاحب عقار أثناء تنفيذ قرار الإزالة.

وأكد المصدر، أن ما تم بثه في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، ويأتي في إطار بث الشائعات والأكاذيب بهدف تأليب الرأي العام.