شكرا لقرائتكم خبر عن لمدمنى العادات: إنت أقوى ولا هى؟.. في حلقة جديدة من بلال خانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش برنامج بلال خانة -فى الحلقة الحادية عشر - الذى يقدمه ويعده الزميل بلال رمضان، كتاب "العادات الذرية .. منهج سهل لبناء عادات جيدة والتخلص من عادات سيئة" لمؤلفه جيمس كلير.

وفي "كتاب "العادات الذرية .. منهج سهل لبناء عادات جيدة والتخلص من عادات سيئة" يقدم المؤلف لجمهور القراء منهجا لكيفية الاستفادة بالتغيرات البسيطة التي ربما لا نلحظ أثرها على المدى القريب لكنها على المدى البعيد تحقق نجاحات كبيرة، وتكون سببا رئيسيا في نجاح الكثيرين ممن يستمرون ويواصلون على اتباعها دوما، وتساعدهم في التخلص من العادات السلبية.

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ويركز بلال رمضان في هذه الحلقة على كيفية تأثير العادات السلبية والإيجابية من خلال نظرتنا لها، وكيفية الاستفادة بالتركيز على العادات الإيجابية.

بلال خانة" برنامج ثقافي يناقش القضايا الأدبية والفلسفية والفكرية، والروايات العربية والعالمية، ويعرض يوم الثلاثاء من كل أسبوع فى تمام الساعة السابعة مساء.