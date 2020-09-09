شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناهج بجامعة عين شمس يكشف أدوات "التعليم" التكنولوجية فى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال دكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن الخطة التعليمية الجديدة، تعتمد على التكنولوجيا والتعليم عند بعد، وهو ما يتوجب استخدام طرق جديدة للتواصل بين المعلم والطالب، من خلال التعامل بطريقة ذكية وفقا للطرق التى يعمل بها نظام التعليم فى عدد من دول العالم الكبرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة" الذى يذاع على قناة المحور، أن هناك مجموعة من البرامج تلفزيونية مقدمة للطلاب حسب جداول معينة، ويمكن للطالب الحصول على وجبته الدراسية وهو جالس فى المنزل، كما سمحت الوزارة بإقامة مجموعات التقوية داخل المدرسة بأجور زهيدة، وهى تسهيلات هامة لأولياء الأمور والأسر والطلاب.

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وأوضح أن نظام التعليم قبل الصف الثالث الابتدائى سيكون باستخدام الكتب الدراسية، وبداية من الصف الرابع الابتدائى سيتم التعامل باستخدام التكنولوجية.