شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: السناتر مرض فى النظام التعليمى ناتج عن عدم قيام المدارس بدورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إنه تم البدء فى التعليم الإلكترونى منذ عامين، مشيرا أن كورونا كانت فرصة لتقبله وتعريف الناس به، مضيفا:"السناتر مرض في النظام التعليمى ناتج من عدم قيام المدارس بدورها"، وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" مع على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، أن نتيجة الثانوية العامة ستظهر قبل مغادرة الطالب لكل امتحان، مشيرا إلى أنه سيكون هناك دوران للثانوية العامة الأول في يونيو والثانى في أغسطس لمن يرغب في تحسين درجاته.

وأشار إلى أنه تم التنسيق في نظام امتحانات الثانوية العامة بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى وعُرض على رئيس الوزراء، لافتاً إلى أنه انتهى نظام الفرصة الوحيدة في الثانوية العامة والامتحانات الآن تعتمد على الفهم.

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وذكر وزير التعليم، أن 80 % من دخل مجموعات التقوية ستذهب إلى المعلم، كما يمكن للطالب أن يختار مدرسة لتلقى مجموعات التقوية بها، لافتاً إلى أن المدارس المصرية الوحيدة على مستوى العالم التي نفذت الامتحانات الإلكترونية لأكثر من مليون طالب.

وتابع وزير التربية والتعليم: "سيتم تعويض مكافأة الامتحانات للمدرسين ببدائل للحصول على نسبة من دخل مجموعات التقوية وتصوير الفيديوهات".