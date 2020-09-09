شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يكشف عن دارسة لتحويل قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد لشركة متعددة الوسائط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه يعمل الآن على التوسع في منظومة نقل البضائع بهيئة السكك الحديدية، كونها وسيلة آمنة وأقل تكلفة فضلاً عن أنها تساعد في الحفاظ على شبكة الطرق والكبارى من خلال تقليل الضغط عليها بالإضافة إلى أنها لا تلوث البيئة.

وأضاف "الوزير"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى عبر قناة "nte"، أن هناك دراسة جارى العمل عليها الآن تهدف إلى تحويل قطاع نقل البضائع من قطاع حكومة إلى شركة، لافتاً إلى أن ذلك يتم من خلال ستشارى عالمى، وتابع: "جات فكرة وقعدت مع زميلى وزير قطاع الأعمال.. هما لديهم جرارات نقل برى، وأحنا عندنا شركة للنقل بالسكة الحديد نستغل ذلك لنتكامل ونعمل ما يسمى شركة للنقل متعدد الوسائط".

وأكد وزير النقل، أن إنشاء الشركة وتكاملها مع قطاع الاعمال سيمكنها من نقل 25% من حجم البضائع التي يتم نقلها سنوياً، بحلول عام 2024، لافتاً إلى أن منظومة تطوير النقل في مختلف القطاعات سواء بالسكة الحديدة أو الطرق والكبارى والمحاور سيحدث طفرة كبيرة في قطاع النقل بشكل عام.

ولفت وزير النقل، إلى أن الحكومة لا تبخل بأية أموال على تطوير المنظومة من أجل تقديم خدمة جيدة للمواطنين، وعليه يجب على المواطن أن يحافظ على هذا القطاع الحيوى.