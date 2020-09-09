شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق يؤكد عمق العلاقات التاريحية بين مصر والسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الخبير فى الشؤون الأفريقية، أهمية الجسر الجوى الذى دشنته مصر لتقديم المساعدات إلى الشعب السودانى الذى يتعرض لكارثة فيضانات وسيول تسببت في أضراب كبيرة على الخرطوم. وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن العلاقات المصرية السودانية قوية للغاية، وأن المساعدات التي تقدمها مصر للشعب السودانى تؤكد وقوف مصر بجانب أشقائها العرب حال تعرضهم لأى أزمة أو كارثة.

ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن هناك مصالحة مشتركة كثيرة بين مصر والسودان، كما أن هناك تاريخ مشترك طويل بين البلدين، مشير إلى أن زيارة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد للسودان لتقديم المساعدات والتعبير عن تضامن مصر مع الشعب السودانى رسالة بأن الدولة المصرية لا تترك أشقائها خلال محنتهم.