شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة كبار العلماء تعقد اجتماعها الدورى وتنتخب ثلاثة أعضاء جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمشيخة الأزهر الشريف، الجلسة الدوريَّة لهيئة كبار العلماء بالأزهر.

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وفي بداية الاجتماع، استعرض أعضاء الهيئة، الأسماء المرشحة للانضمام للهيئة، وأجرت الهيئة اقتراعًا سريًا بين المرشحين، أسفر عن انتخاب ثلاثة أعضاء جدد لعضوية الهيئة، كما ناقشت خلال الاجتماع أبرز القضايا المستجدة على الساحة وأهمية تكثيف الجهود لنشر الخطاب الديني المعتدل، وتوفير الدعم لمرصد الأزهر ومركز الفتوى الإلكترونية في رصد وتفنيد الأفكار المتطرفة والشاذة التي تسعى إلى تفكيك المجتمع والمساس بقيمه وأخلاقه الأصيلة وتوفير الردود العلمية عليها وفق أحدث الطرق على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وتعد هيئة كبار العلماء المرجعية الفقهية والشرعية في مصر العالم الإسلامي، لإبداء الرأي الشرعي فيما يتعلَّق بعلوم الإسلام وشؤونه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة، أنشئت الهيئة عام 1911م في عهد الشيخ سليم البشري، وتوقفت عن العمل عام 1961م، حتي تم إحيائها في عهد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عام 2012م، وتختص الهيئة أيضا بانتخاب شيخ الأزهر، وترشيح مفتى الجمهورية، وتضم الهيئة نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف في المذاهب الفقهية وعلوم الدين واللغة العربية.