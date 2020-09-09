شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الطفل "مهند" بعد الاستجابة لطلبه تدريس مادة "القيم واحترام الآخر" بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الطالب مهند عماد، صاحب اقتراح تدريس مادة القيم واحترام الأخر خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية قادرون على الاختلاف، الشكر للرئيس لسرعة استجابته للطلب الخاص به، معربا عن سعادته بذلك، كما قدم الشكر لوزير التربية والتعليم، لسرعة تنفيذه وضع هذه المادة فى المقررات التعليمية، مشيرًا إلى أن سبب اقتراحه لوضع تلك المادة، ما شهده من تعرض زملائه للكثير من مواقف التنمر فى حياتهم.

وأكد مهند عماد، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، فى برنامج "رأى عام"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، على شاشة " TEN TV "، على أن التليفونات التى استقبلها اليوم هي التى علم من خلالها أنه تم الإعلان عن الموافقة على تدريس المادة التى طالب بها خلال مؤتمر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والذى عقد صباح اليوم.

كما قدم مهند عماد، الشكر لوالدته لوقوفها بجانبه، قائلا: "تعبت وشقيت كتير لحد ما أكون الشخص اللى أنا عاوزه، وأتمنى أكون متواجدا في مؤتمر الشباب المقبل".