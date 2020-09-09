شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساهم المشروع القومى للصوامع فى الحفاظ على محصول القمح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صادق رئيس القطاعات الهندسية للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أهمية المشروع القومى للصوامع الذى تم تنفيذه، موضحا أن هذه الصوامع لها دورا كبيرا في توفير الكثير من القمح والحفاظ عليه بجانب تقليل إهدار القمح وهو ما يزيد من معدلات إنتاجه.

وأضاف صادق، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن المشروع القومى للصوامع يقلل بشكل كبير من تكاليف النقل الخاصة بالقمح، كما أنه يساهم في توفير فرص عمل للشباب وبالتالي يؤدى إلى انخفاض معدلات البطالة.

وفى وقت سابق، أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أن القيادة السياسية تولى ملف المشروع القومى للصوامع اهتماماً كبيرا، نظراً للأهمية الاستراتيجية لسلعة القمح، حيث يصل الاستهلاك السنوى لمصر من الأقماح المستخدمة فى إنتاج الخبز البلدى ما يقرب من 10 ملايين طن قمح سنوى، وهو رقم كبير يستلزم وجود بنية أساسية وصوامع تخزين مطورة وحديثة وذلك للمحافظة على مخزون استراتيجي آمن من الاقماح، وهو ما أصبح واقعاً ملموساً الآن بفضل اهتمام القيادة السياسية بهذا المشروع القومى وكذا دعم رئيس مجلس الوزراء، وكذلك تعاون كافة الجهات ذات الصلة لإنجاز مثل هذه المشروعات القومية والخدمية والتى تعود بالنفع الكبير على المواطن وتحافظ على مخزون استراتيجى آمن من القمح بما يحقق أمن غذائى حقيقى داخل البلاد.