شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الإسكان يؤكد تشكيل فرق متخصصة لرصد مخالفات البناء بالمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الاسكان، أن الوزارة شكلت فرق عمل متخصصة مهمتها عمل جولات في المدن الجديد ورصد مخالفات، وإعداد تقارير دورية بشأن بمواجهة المخالفات البناء فى المدن الجديدة، موضحا أنه بعد رصد المخالفة سيتم بحث المخالفات وتحميلها لصاحب المخالفة حتى يتلقى العقاب اللازم بسبب تلك المخالفات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الاسكان، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن مخالفات البناء لها خطورة كبرى على الدولة المصرية، حيث تؤثر بالسلب على الخدمات التي توجهها الدولة للمصريين، لافتا إلى أن مخالفات الخاصة بالبناء تؤثر بالسلب على البنية التحتية بشكل كبير.

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ولفت المتحدث باسم وزارة الاسكان، إلى أن مواجهة التعديات والمخالفات الخاصة بالبناء الهدف منها الحفاظ على الشكل الحضاري للمعمار المصري، بجانب الحفاظ على ممتلكات المواطن قبل الحفاظ على ممتلكات الدولة.

وفى وقت سابق قال عمرو خطاب، متحدث باسم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام وزارة الإسكان مُمَثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 3098 قطعة أرض سكنية، بالمرحلة العاشرة بـ"الإسكان الاجتماعى" للبيع بنظام القرعة العلنية من خلال بنك التعمير والإسكان، بمساحات تتراوح بين 209 و287 م2، فى 11 مدينة جديدة (العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – أسوان الجديدة – أخميم الجديدة – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – السادات – أسيوط الجديدة)، وذلك خلال الفترة من 15/9/2020 : 15/10/2020.