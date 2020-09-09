شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الوزراء يؤكد التعاملات فى العاصمة الإدارية لن تعتمد على الأوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور هانى محمود ، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، أن التعاملات الحكومية فى العاصمة الإدارية الجديدة ، لن تعتمد على الأوراق وإنما ستعتمد على المعاملات الورقية ، مشيرا الى أن الدفعة الأولى من الموظفين سيتم نقلها فى فى النصف الأول من عام 2021، موضحا فى مداخله هاتفية، اليوم الثلاثاء، مع برنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية الحدث اليوم، والذى يقدمه الإعلامى سيد على، أنه تم تركيب سيستم عالى الجودة فى العاصمة الإدارية، سيعمل على نقل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين إلى مرحلة جديدة من التطور التكنولوجى، مما سيوفر الوقت للمواطنين.

وأشار الدكتور هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، أن مجمع التحرير، وكل ما له علاقة بخدمات المواطنين بمنطقة وسط البلد، لن ينتقل إلى فى هذه المرحلة، وذلك لعدم تعطيل تقديم الخدمات للمواطنين، ولكن الانتقال سيشمل وزارات الصحة والداخلية والتموين وغيرها من الوزارات التى توجد فى تلك المنطقة وسط القاهرة .