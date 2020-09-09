شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. أهم قرارات وزير التعليم بشأن العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم عدة قرارات هامة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم لإعلان تفاصيل العام الدراسى الجديد. - المرحلة الثانوية يحضر الطلاب يومان. - فى الإعدادية يومان لكل صف دراسى. - الرابع حتى السادس الابتدائى يومان للمدرسة ذات الفترة الواحدة. - ٣ أيام حضور للمدرسة ذات الفترتين. - رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى المدرسة ذات الفترة الواحدة يذهب الطلاب 4 أيام. - المدرسة ذات الفترتين 3 أيام حضور فقط. - سيتاح الجدول النهائى لتنظيم الحضور حسب المدرسة. - الثانوية العامة امتحاناتها إلكترونية العام المقبل. - الامتحان يعقد من خلال 4 نماذج امتحانية. - تصميم الامتحان من خلال بنوك أسئلة. - سيكون نفس درجة الصعوبة للقضاء على الغش. - إتاحة فرصتين للامتحان للطلاب فى الثانوية العامة أولها فى يوينو والثانية ٥ى أغسطس. - سيتم احتساب المجموع الاعلى للطلاب. - لن يحصل طالب على الدرجات النهائية. Advertisements - لا مساس بمجموع الثانوية أو تنسيق الجامعات. - التشغيل قائم للعام الدراسي المقبل 2020,2021 علمى علوم ورياضيات. - إتاحة منصات تعلم إلكترونية للطلاب لشرح المناهج ايام الحضور من المنازل. - المرحلة الابتدائية الاعتماد على معلم الفصل الذى يعتمد المنهج على تنمية مهارات الطلاب. - الصفوف من الرابع حتى السادس الوسيلة الأساسية فى التعلم القنوات التعليمية. - وسائل مساعدة أخرى منصة البث المباشر وأدمودو والمنصة الإلكترونية. - تعظيم مجموعات التقويم فى المدارس وايراداتها تذهب للمعلم والمدرسة. - عودة هيبة المدرسة والمعلم. - لا عودة للدورس الخصوصية. - بدء الدراسة فى المدارس الدولية 15 سبتمبر الجارى. - بدء الدراسة فى المدارس الحكومية والعربى 17 أكتوبر.

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