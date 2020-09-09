شكرا لقرائتكم خبر عن "التمويل العقارى" يؤكد طرح إعلان جديد للإسكان الاجتماعى خلال شهر ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه تم طرح 13 إعلان للفئات الأقل دخلا، وقريبا سيكون هناك إعلان جديد فى أقل من شهر أو شهر ونصف، وسيتم طرح العديد من الإعلانات المختلفة، وهناك دعم كبير للمواطن فى مشروعات الإسكان الاجتماعى وتمويل المستفيدين، قائلة إننا نأمل فى الوصول لما يزيد عن مليون و250 ألف وحدة سكنية خلال الفترة القادمة.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج مساء DMC، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على فضائية DMC، أننا نراجع شروط الدعم للإسكان الاجتماعى ولن تكون هناك عشوائيات أخرى، انفقنا ما يقرب من 250 مليار جنيه على وحدات الإسكان الاجتماعى ومبلغ الدعم لا يقل عن 100 مليار.

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وشددت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، على أن الحملات المستمرة لأكثر من ثلاثة أشهر قامت بضبط عدد كبير من المخالفات لمن قام بتحويل نشاط الوحدة التى سلمت له، وأو قام ببيعها أو تأجيرها.