شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لن يكون هناك احتياج للمنظومة القديمة المتعلقة بالدروس الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن الوزارة حاولت إيجاد حلول لكل الأطياف بشأن منصات التعليم الجديدة تناسب كل الطلاب بالمراحل المختلفة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك استخدام أمثل للقنوات التعليمية ووضعنا جدول به ما يقرب من 11 منصة للسنوات الدراسية المختلفة، وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي"، مع الإعلامى رامى رضوان، أن المنصات الرقمية تحتاج إلى مجهود ضخم وسنوات، مردفا:"حاولنا عمل نموذج اقتصادى لتحسين البنية التحتية للمدارس دون عبء على الموازنة العامة".

وأكد وزير التعليم، أن الدروس الخصوصية إهدار لأموال أولياء الأمور ولا تؤدى إلى نتائج جيدة، مشددا على أنه لن يكون هناك احتياج للمنظومة القديمة المتعلقة بالدروس الخصوصية.

وتابع:"وفرنا منصات للطلاب اختيارية بمقابل مادى مناسب، والطالب سيتحمل تكلفة بسيطة تصل إلى ربع ما كان يتحمله فى الدروس مسبقا"، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لأن يكون كل طالب فى مصر لديه تواصل من خلال الإنترنت.

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واستطرد: "نمنح الطلاب منتج تعليمى جيد ومجموعات تقوية بالمدارس بديلا للدروس الخصوصية"، مؤكدا الحرص لأن يكون للمدرس دخل أفضل، وأن النصيب الأعظم من موارد التقوية للمدرس.

ولفت وزير التعليم، إلى أن فكرة التخوف من الثانوية العامة سوف تختفى الفترة المقبلة، مؤكدا أن طريقة الأسئلة الجديدة سيكون لقياس كفاءة لطلاب ولن تكون الأرقام هي المقياس، مردفا:"سنعلن عن ضوابط للتعليم الفني وأبنائنا في الخارج خلال الأيام المقبلة".