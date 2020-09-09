شكرا لقرائتكم خبر عن وائل غنيم للهارب محمد على: "أنت بتعمل إيه فكك من شغل العيال ده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر وائل غنيم، من تصريحات المقاول الهارب محمد على، ووجه له رسالة "أنت اعترفت ليا بعضمة لسانك أن شركتك كانت بتقع بسبب انها بتكبر، يعنى مش عارف تدير الشركة يبقى هاتعمل أيه؟"

وأضاف غنيم في بث مباشر عبى صفحته على موقع "فيس بوك"، أن محمد على أدعى رغبته فى تطوير أجندة التعليم في مصر، قائلًا له: "ده إنت طول الوقت بتقول تعليمك بسيط، هاتمسك أجندة التعليم إيه؟، مشكلة الحياة أعقد بكتير منك، انت بتعمل ايه يا محمد، فكك من شغل العيال ده، عارف إنك زعلان وغضبان بس مش عشان البلد، لأ، عشان بتفلس"، موضحًا أن المقاول الهارب يلعب بالنار مثل الأطفال.

ووجه "غنيم" رسالة لمحمد علي، قائلًا: " اللي انت ماشي وراهم شوية ناس هبلة متوجه من جماعة الإخوان، يعني إنت عامل نفسك راجل وإنت بتلعب لعب عيال، يعني عاوز تصنع مجد مش موجود غير في دماغك، نخليك مثلًا قاعد الحملة التوترية في مصر".

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واستفسر وائل غنيم، عن سبب دعوة المقاول الهارب للمواطنين بالنزول للميادين، "انت مصدق نفسك، ولا عاوز الناس تضحك عليك، طب لو نزلوا فرحان بفيروس كورونا مثلا، طاقة الغضب اللي عندك محتاج تتعالج نفسي بتهلفط، ده اللي يمشي ورا واحد زي محمد علي يبقى واحد تافه، تعالى وأنا أعالجك".