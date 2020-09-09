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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وائل غنيم يفضح المقاول الهارب: أنت مبتحبش البلد بتحب نفسك بس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الناشط وائل غنيم رسالة للمصريين، في فيديو بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وقال غنيم، أن هذه الرسالة موجهة بالأخص للمخدوعين في كلام المقاول الهارب محمد على، وأضاف"محمد على بعد عن الطريق الصحيح وبيهلفط وبيلخبط، وطريقته في التعامل مع الأحداث خطر على البلد".
وأشار غنيم إلى أنه تواصل مع الهارب محمد على العام الماضى وقرر أن يكون قوة مقاومة له، مضيفا: "أنت يا محمد يا على اعترفتلى بعضمة لسانك إن شركتك بتقع بسبب انها بتكبر، انت راجل ممثل واشتغلت في المقاولات ورصيدك النضالى مش تمام، حاسس إن كرامتك اتهانت فتقلب الترابيزة كلها وتخرج من جو التمثيل الأهبل وتدمجه بالواقع الحقيقى".
وتابع غنيم، "انت مبتحبش البلد انت بتحب نفسك، وبعدين بعد ما نمشي كل الناس اللى انت بتقول عليها دى، هنجيب مين يحكم البلد، نجيب الإخوان أو القطريين يحكموها".
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