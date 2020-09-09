شكرا لقرائتكم خبر عن المدفعية.. أبطال المعارك وتاريخ حافل بالإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيلم وثائقي عّن بطولات المدفعية التى تحفل بالإنجازات، خاصة دورها فى حرب أكتوبر 1973، وذلك فى ذكرى مرور 52 على عيد المدفعية. يذكر أن المشير عبد الغنى الجمسى، قال أثناء حديثه عّن حرب أكتوبر إن هناك 2000 مدفع على طول جبهة القناة، من مختلف الأعيرة ومجموعة من الصواريخ التكنيكية ( أرض – أرض ) فتحت نيرانها ضد الأهداف الإسرائيلية فى حصون خط بارليف وما خلف هذا الخط من مواقع دفاعية ومواقع مدفعية، مشيرا إلى أن القصف استمر لمدة 53 دقيقة، وأن معدل قصف النيران كان شديدا بحيث سقط على المواقع الإسرائيلية فى الدقيقة الأولى 10500 دانة مدفعية بمعدل 175 دانة فى الثانية الواحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المدفعية.. أبطال المعارك وتاريخ حافل بالإنجازات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.