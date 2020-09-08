شكرا لقرائتكم خبر عن «حسابات مزيفة من المنوفية».. مصادر أمنية تكشف حقيقة زواج فتاتين مثليًا في المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بمديرية أمن الدقهلية، مساء الثلاثاء، أنه بفحص حسابات الفتاتين اللاتى أعلنتا زواجهما مثليا على صفحتهما على «فيسبوك» تبين أنها مزيفة وجميع البيانات على الحسابين غير صحيحة.

وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم»: «تبين من الفحص أن حساب ريم محسن تم اغلاقه ولم يتم التوصل إليه، وبفحص حساب شيرين مكاوى تبين أنه من الباجور بمحافظة المنوفية، وان صاحبة أو صاحب الحساب قام بإزالة جميع المنشورات الخاصة بواقعة الزواج المثلى وكذلك جميع الصور الموجوده، ولكن بفحصه والرقم الخاص به تبين أنه من الباجور».

ونفى المصدر أن تكون صاحبة الحساب من المنصورة، قائلا: «هن من المنوفية وليس المنصورة، كما أنه مكتوب أن أحدهما من المنصورة والثانية من اجا، في حين أنه مكتوب انهن درسن بمدرسة الملك الكامل الثانوية وهى مدرسة بنين وليس بنات».

وأشار المصدر إلى انه تم اخطار مباحث الإنترنت لتتبع الحساب المفتوح وتحديد صاحبه ومكانه.

يذكر أن شيرين مكاوى صاحبة أحد الحسابين غيرت بيانتها الشخصية، وحولت اسم حسابها للغة العربية، وأزالت جميع منشوراتها حول الواقعة وحولتها إلى بوستات دينية وأدعية.

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