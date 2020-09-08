شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانات شمال أفريقيا تشيد بالجسر الجوي المصري لمساعدة الخرطوم وجوبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت برلمانات دول شمال افريقيا بحرص مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على فتح جسر لإرسال مساعدات عاجلة لمتضررى السيول بدولة السودان الشقيقة ومساعدات عاجلة لدولة جنوب السودان.

وقال النائب مصطفى الجندي، رئيس برلمانيات شمال افريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى، في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، ان مصر تحرص على مساندة ودعم الاشقاء الافارقة مؤكدا ان العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسودان وجنوب السودان تجعل مصر دائما تساند وتدعم الخرطوم وجوبا في مختلف المجالات.

وكانت طائرة نقل عسكرية قد اقلعت من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة.

وفى سياق متصل أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار لرفع العبء عن كاهل الشعب الجنوب سودانى الشقيق.

يأتي ذلك في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات إلى الأشقاء بدولة السودان في ظل الأزمة التي تمر بها حاليًا.

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