شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين في مدينة مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن وجيه عبدالرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن قيام حملة مكبرة لرفع العربات الثابتة والمحتركة المخالفة للبائعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية وازالة الحواجز التي تقوم بها المحال التجارية بوضعها بوسط المدينة.
وأشار رئيس المدينة إلى أنه يتم الدفع يوميا بحملات مكبرة على فترتين صباحا ومساءا لرفع والتحفظ على كافة أنواع اشغالات الطريق التي تحتل الارصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية.
وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية عدم اشغال الارصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظ على الشكل الحضاري للمدينة وسيتم تطبيق اقصي غرامة وعقوبة على المحال المخالفة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
100,041
-
تعافي
79,008
-
وفيات
5,541
كانت هذه تفاصيل خبر حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين في مدينة مرسى مطروح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.