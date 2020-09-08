شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين في مدينة مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وجيه عبدالرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن قيام حملة مكبرة لرفع العربات الثابتة والمحتركة المخالفة للبائعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية وازالة الحواجز التي تقوم بها المحال التجارية بوضعها بوسط المدينة.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه يتم الدفع يوميا بحملات مكبرة على فترتين صباحا ومساءا لرفع والتحفظ على كافة أنواع اشغالات الطريق التي تحتل الارصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية.

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية عدم اشغال الارصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظ على الشكل الحضاري للمدينة وسيتم تطبيق اقصي غرامة وعقوبة على المحال المخالفة.