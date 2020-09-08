شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نسعى لاستعادة هيبة المدرسة والمعلم «المفقودة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة حاولت إيجاد حلول لكل الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة بشأن منصات التعليم الجدية، مشيرًا إلى أن هذه المنصات تحتاج إلى مجهود ضخم وسنوات.

وأضاف شوقي في اتصال هاتفي ببرنامج «مساء دي ام سي» على فضائية «دي ام سي»، الثلاثاء: «سيكون هناك استخدام امثل للقنوات التعليمية ووضعنا جدول به ما يقرب من 11 منصة للسنوات الدراسية المختلفة».

وتابع «نسعى لتحسين أحوال المعلم المادية والبنية التحتية للمدارس دون المساس بالموازنة العامة وذلك عن طريق طرح بعض المنصات الاختيارية بمقابل مادي بسيط يتم توجيه 80% منها إلى صالح المعلم».

وأشار إلى أن الطالب سيتحمل تكلفة بسيطة قد تصل إلى 25% مما كان يتحمله في الدروس مسبقا، مستطردًا «لن يكون هناك احتياج للمنظومة القديمة المتعلقة بالدروس الخصوصية».

وأكد أن الوزارة تسعى إلى استعادة هيبة المدرسة والمعلم المفقودة، مشيرًا إلى أن مديرو المدارس سيتولون تنظيم جداول الحضور للطلاب بناء على محددات عامة من الوزارة.

وأضاف أن مدير المدرسة سيضع جدول حضور الطلاب وهو المسؤول عن إجراءات تنظيم طابور الصباح.

وفيما يتعلق مسألة الدروس الخصوصية، أشار إلى أن الدروس الخصوصية إهدار لأموال أولياء الأمور ولا تؤدي إلى نتائج جدية، موضحًا أنه سيكون هناك مجموعات تقوية داخل المدارس مع مراعاة الإجراءات الصحية والاحترازية.

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وتابع: «نسعى لأن تكون مصر الدولة الأولى في جعل كل طالب متصل بالانترنت وذلك من خلال طرح منتج تعليمي ومجموعات تقوية بالمدارس بديلًا للدروس الخصوصية».