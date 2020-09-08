شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيومي» عقب الإدلاء بصوته في طوخ: «الانتخاب واجب واطني.. انزل وشارك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد الفيومي، عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها، ضرورة المشاركه في الانتخابات لانها «واجب وطنى».

وأدلى «الفيومى» بصوته في انتخابات الاعاده لمجلس الشيوخ بمدرسة الشهيد عبدالحميد حسن الرسميه للغات بمدينة طوخ.

وقال: «على كل مواطن ايا كان انتماءاته الحزبية ان ينزل ومعه اسرته وعائلته للمشاركه في هذا الاستحقاق لانك كمواطن عليك واجب نحو بلدك ودائرتك».

وتفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الثلاثاء، عددا من مقار اللجان بمدينة بنها للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والاستماع إلى استفسارات المواطنين.

شملت الجولة تفقد لجنة مدرسة سعد زغلول، واللجنة العامة ببنها، حيث دعا محافظ القليوبية المواطنين بالمشاركة في ماراثون الانتخابات، كما دعا كافة أطياف المجتمع للمشاركة بفاعلية في انتخابات إعادة مجلس الشيوخ لتفويت الفرصة على المتربصين بمصر ومسيراتها التنموية داخليًا وخارجيًا.

وانطلقت، الثلاثاء، بمحافظة القليوبية جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والمقررة 8 و9 سبتمبر، على مقعد وحيد، ضمن 6 مقاعد، في 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية حيث يبلغ إجمالى عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة بـ3 ملايين و255 ألف ناخب.

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