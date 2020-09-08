شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الطفل «مهند» بعد الاستجابة لطلبه بتدريس «القيم واحترام الآخر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الطفل مهند عماد، أحد أطفال ذوى القدرات الخاصة، على استجابة الدولة المصرية لتدريس مادة «القيم واحترام الآخر» بالمدارس، معربا عن سعادته بذلك.

وقدم الطفل مهندس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأى عام»، على فضائية «TeN»، مع الإعلامى عمرو عبدالحميد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لاستجابته لطلبه، كما قدم الشكر لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى.

وأشار إلى أنه قدم هذا الاقتراح بناء على مشاهدته لتجارب، كما قدم الشكر لوالدته لوقوفها بجانبه :«تعبت وشقيت كتير لحد ما أكون الشخص اللى أنا عاوه، وأتمنى أكون في مؤتمر الشباب المقبل».