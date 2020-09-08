شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه مطروح»: انتهاء نقل الخطوط المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عن الانتهاء من أعمال نقل خطوط المياه المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالي وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة.

وأوضحت، أنه تم إعادة ضخ المياه بالنقطة رقم (1) بمدخل مدينة الحمام بعد 8 ساعات من انقطاعها بدلا من 36 ساعة، وأيضا إعادة ضخ المياه بباقي النقاط بعد 24 ساعة من انقطاعها بدلا من 36 ساعة.

وأكد الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح على أن تعليمات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق بين الشركات التابعة ساهمت في سرعة إنهاء الأعمال.

وفي سياق متصل، أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على استعداد كافة الشركات التابعة والجاهزية والعمل باعتبارها كيان واحد وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية، مما أدى إلى سرعة إنهاء أعمال الإصلاح قبل الموعد المعلن عنه بالتنسيق بين شركات (مياه الشرب القاهرة – الصرف الصحي القاهرة – مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة – مياه الشرب بالإسكندرية – صرف صحي بالإسكندرية).