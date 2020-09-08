شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تطالب واضعي اليد على أراضي طرح النهر التحسب لارتفاع مناسيب النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، إنه يجب على المواطنين من واضعى اليد على أراضى طرح النهر داخل القطاع المائى لمجرى نهر النيل سرعة إتخاذ الاحتياطات اللازمة وإزالة كافة المزروعات والتعديات الموجودة على جانبى المجرى، تحسبًا لارتفاع مناسيب المياه، وتلافى حدوث أي غرق أو تلفيات لتلك الأراضى.

وأشارت المحافظ إلى أن ذلك جاء وفقًا لما أكدته وزارة الموارد المائية والرى بمؤشرات موسم الفيضان للعام المائى الحالى، والتى تشير إلى احتمالية إمرار تصرفات زائدة بمجرى النهر ومايتبعه ذلك من إرتفاع مناسيب المياه بفرعى دمياط ورشيد الأمر الذي يؤدى إلى حدوث غمر لأراضى طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائى للمجرى والمتعدى عليها من واضعى اليد سواء بالزراعة أو الردم أو بالبناء والتى تسببت في حدوث اختنافات بالمجرى وعدم القدرة على استيعاب التصرفات المارة.