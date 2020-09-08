شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: تشييد 64 وحدة سكنية لسكان العشوائيات بمنطقة عالم الروم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن تطوير العشوائيات في مطروح ملف شامل بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات برئاسة المهندس خالد صديق، موضحًا أنه تم تشييد أكثر من 64 وحدة سكنية حديثة في منطقة الطابية في عالم الروم التي كانت عبارة عن منازل قديمة جدًا وعشش عشوائية وتم الانتهاء من هذه الوحدات السكنية منذ شهر ونصف.

وأضاف «شعيب»، خلال لقائه مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، في برنامج «أحلام مواطن»، المذاع على قناة «المحور»، أن المحافظة صرفت مرتبات شهرية لسكان منطقة الطابية كمعونات لهم لحين الانتهاء من تشييد الوحدات السكنية وتم الانتهاء منها وتوصيل جميع المرافق بشكل قانوني وآدمي وفي مكان أفضل مما كان فيه من العشش والعشوائيات بمنطقة عالم الروم.

وتابع: «المحافظة في إطار إنشاء ثلاثة أسواق حضارية كبيرة في محافظة مطروح منها في منطقة الضبعة، والسوق الثانى في منطقة براني؛ بينما السوق الثالث في منطقة سيوة لتغطية احتياجات المواطنين»، منوهًا بأنه تم افتتاح سوق الضبعة منذ أسبوع بينما سوق منطقة براني ومنطقة سيوة تم الانتهاء من 90% من إنشائهما والافتتاح لهما قريبًا.

وأوضح محافظ مطروح أن الأسواق الثلاثة شاملة جميع الاحتياجات المتاحة للمواطنين من لحوم وأسماك بأنواعها وخضروات وفواكه وجميع الاحتياجات بشكل حضاري جدًا وتم عمل مجلس إدارة للسوق من أبناء مطروح لإدارته شامل العمد والمشايخ والشباب وواحد من التجار بالمحافظة لعلم صيانة دورية للسوق