شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأسبق يحذر: فيروس جديد منتشر لا علاقة له بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق وأستاذ المراض الصدرية، إن الأساس في الوقاية مع عودة المدارس هو الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي.
وأضاف «حاتم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، تقليل الكثافة في الفصول كما قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
وكشف «حاتم» عن وجود نوع منتشر حاليا من الفيروسات لا علاقة له بالكورونا تختفي أعراضه بعد 48 ساعة.
وتابع أن موسم الانفلونزا العادية يبدأ من منتصف نوفمبر وقبلها سيتوافر تطعيم الانفلونزا والفضل أن نحصل على تطعيم الانفلونزا لأن وجود الانفلونزا مع الكورونا سيكون أمرا خطيرا.
ووجه «حاتم» نصائح للأسر بعدم الذهاب للمدرسة أو العمل إذا ما ظهرت أي أعراض مثل الرشح أو احتقان الحلق والحرارة والكحة الشديدة والحصول على مخفضات للحرارة.
وأوضح أنه في حال حدوث موجة ثانية لكورونا ستحدث في منتصف نوفمبر مع بداية موسم الانفلونزا مؤكدا أن أعراضها ستكون أقل رغم سرعة انتشارها.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
100,041
-
تعافي
79,008
-
وفيات
5,541
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الأسبق يحذر: فيروس جديد منتشر لا علاقة له بـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.