شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة الإنارة العامة بنطاق حي الأربعين في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، برفع كفاءة المرافق الحيوية، يستمر حي الاربعين برئاسة العميد ايهاب سراج الدين، رئيس الحي، في تكثيف العمل من خلال فريق عمل من إدارة الكهرباء والفنيين بالحي في رفع كفاءة الانارة بمنطقتي المثلث وشباب المثلث اليوم، حيث تم إصلاح اعطال الولاعات وعلب الكهربائية وتم استبدال كشافات الصوديوم المتهالكة بكشافات الليد الموفرة، ومازال العمل مستمرا طبقا للخطة الموضوعة لرفع كفاءة الانارة بكافة مناطق حي الاربعين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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