شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سيوة يستقبل لجنة مراجعة شرائح أسعار تقنين الأراضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، الثلاثاء، لجنة مراجعة الشرائح الخاصة بأسعار التقنين المقيمة من هيئة الخدمات الحكومية وذلك بحضور محمد بكر يوسف، نائب رئيس المركز. وعقد اجتماعا مع مديري الإدارات التنفيذية (هندسة كهرباء سيوة- شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيوة- سنترال سيوة- الإدارة الزراعية) لعرض ومناقشة المشروعات التنموية الجارية بنطاق المركز. يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال الجارية بنطاق مركز ومدينة سيوة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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