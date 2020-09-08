شكرا لقرائتكم خبر عن «المنشآت واتحاد السياحة» يتفقان مع «طوارئ العمال» على صرف الدفعة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، نجاح الغرفة والإتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف رئيس الإتحاد، في التوصل إلى اتفاق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال، لصرف الدفعة الثانية من إعانة الطوارئ للعمال بالمنشآت العاملة بالقطاع السياحى والمستوفاة لكافة شروط الصرف.

وهي الإعانة التي قررتها الحكومة لصرفها من صندوق الطوارئ نظراً للظروف العصيبة التي تمر بها تلك المنشآت ولمساعدتها على الوفاء بجزء من إلتزاماتها تجاه العاملين لديها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد لكافة المنشآت السابق صرف دفعة أولى لها.

وأضاف رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن المباحثات مع الصندوق استمرت طوال الفترة الماضية المسئولين بالصندوق، حتى تم عقد اجتماعا أول سبتمبر الجارى بمقر الصندوق وذلك بحضور كل من وحدي الكردانى عضو مجلس إدارة الصندوق، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الأسبق، ومحمد عبدالله، عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف السياحية رئيس اللجنة القانوينة بالإتحاد للإتفاق على الموعد المحدد لإخطار المنشآت السياحية بموعد بدء تلقى طلباتها للحصول على الدفعة الثانية من الإعانة من قبل الصندوق أخذاً في الاعتبار للمبادرات الصادرة للحد من آثار فيروس كورونا المستجد، فيما يتعلق بتمويل أجور ومرتبات العاملين بالمنشآت السياحية، وما يتيحه صندوق وإعانات الطوارئ للعمال من إعانات للعاملين بتلك المنشآت، ولتلافى الازدواج قي الاستفادة من تلك المبادرات.