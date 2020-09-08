شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق كورنيش النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكدت الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، أنها تتابع بشكل مستمرتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق كورنيش النيل بمدينة دمياط وذلك بطول ٣.٥ كيلومتر. ونوهت المحافظ بأن تلك الأعمال ستضمن تطوير البرجولات والمقاعد وسور الكورنيش وبلاطات الانترلوك وكذا تشجير المنطقة بالإضافة إلى رصف الطريق بالأسفلت وصيانة بالوعات صرف مياه الأمطار وأعمدة الإنارة. وأوضحت محافظ دمياط أن كورنيش النيل يعد أهم الطرق الرئيسية التي تمر بمناطق عدة بمدينة دمياط، لذا تطلب إدراجه بعمليات التطوير والتنسيق الحضارى التي تشهدها الكثير من المناطق بالمحافظة، مؤكدة أنه تم توجيه الجهات المُنفذة بنهو تلك الأعمال وفقًا للبرنامج الزمنى الذي تم تحديده مسبقاً. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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