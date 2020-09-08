شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء التصويت في أول أيام الإعادة لانتخابات «الشيوخ» بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية عن غلق اللجان الإنتخابية في جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020 بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة في تمام الساعة التاسعة مساءاً وتأمين صناديق الإقتراع إستعداداً لاستكمال التصويت غداً في اليوم الثاني من الإعادة، مؤكدة انتهاء أول أيام جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ بدون أية شكاوى.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أن عملية الإعادة الإنتخابية لمجلس الشيوخ جرت اليوم في المواعيد المقررة لها إعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً، حيث شهدت اللجان إقبالاً ملحوظاً وخاصة في الفترة المسائية وانتظام سير العملية الإنتخابية أثناء فترة التصويت على أن تستأنف اللجان عملها غداً في ذات المواعيد.

وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بالنزول للجان للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، مؤكداً على أن محافظة المنوفية سَباقة دائماً بكافة الاستحقاقات، مؤكدا على الحياد التام بين كافة المرشحين للخروج بالعملية الإنتخابية بشكل مشرف.