شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر خط المياه الرئيسي المغذي للمنطقة الصناعية في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، انه تم الانتهاء تماماً من أعمال عملية إصلاح الكسر المفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسي بقطر 400 مللى، الواقع على طريق السويس ـ الإسماعيلية الصحراوى، والمغذى للمنطقة الصناعية القديمة والجديدة والمطاحن، مؤكداً انه فور تلقي البلاغ كان يتابع بنفسه وبصفة شخصية عملية الإصلاح مع المهندس محمود زهرة رئيس قطاع مياه السويس، حتي الانتهاء وضخ المياه مرة ثانية للمنطقة.

وأضاف اللواء عبدالحميد، أن تابع أيضا الانتهاء من أعمال الإصلاح كسر بخط طرد الجبلايات GRP قطر 400مم بالمنطقة الصناعية القديمة المجاورة لطريق السويس الإسماعيلية، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على مواجهة المشكلات الطارئة وتوفير كل الإمكانيات والمعدات في وقت قياسي، بهدف الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح في فترة زمنية وجيزة.

وأوضح اللواء عبدالحميد، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة«السويس والإسماعيلية وبورسعيد» يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان.