شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: تلقينا 15 ألف طلب تقنين أوضاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن ملف الإزالات لجميع المخالفات في محافظات مصر التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، طبقًا لتوجيهات رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ووزير التنمية المحلية، تم تنسيق كامل ومتكامل مع أجهزة الأمن ومدريات الأمن بكافة أفرعها، ورؤساء المدن بالمحافظة لإزالة جميع المخالفات بمحافظة مطروح.

وأضاف محافظ مطروح، خلال لقائه مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، في برنامج «أحلام مواطن»، المذاع على قناة «المحور»، أنه منذ بداية الحظر بسبب جائحة كورونا وحتى الآن ظهر حوالى 282 مخالفة مباني بإجمالى مساحة يتجاوز الـ 940 ألف متر مربع على أرض الدولة، وتم إزالتها بالكامل بنسبة 100% وهى في مهدها أي وقت بناءها.

وتابع: «كان هناك أكثر من 13 مخالفة مباني على الأراضي الزراعية بمحافظة مطروح بإجمالي مساحة 3087 فدانا وتم إزالتها بالكامل بنسبة 100% أيضًا»، مشيرًا إلى أن المخالفات التي كانت في السابق بشكل تراكمي تسير في موجاتها الطبيعية ويتم إزالة جميع المخالفات السابقة كلا في موعده بشكل منتظم وطبيعي.

وأوضح أن هناك أكثر من 15 ألف طلب تقنين تم تقديمه للمحافظة وتم قبولهم جميعًا، مشيرًا إلى أن هناك مواطنين جادين في هذه الطلبات؛ بينما هناك أناس غير جادين في طلباتهم ويتركونها، ويتم فرز جميع طلبات التقنين ووضعها على المنظومة ونقبل جميع الطلبات الجادة للتقنين فقط.