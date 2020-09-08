شكرا لقرائتكم خبر عن «المنشآت السياحية» تدعو أعضاءها لتقديم مستندات إعانة الطوارئ لصرف الدفعة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا عادل المصرى، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت، أعضاء الغرفة ممن سبق لهم صرف الدفعة الأولى من إعانة صندوق الطواريء سرعة التقدم بالمستندات التي طلبها الصندوق لصرف الإعانة إلى الغرفة حتى يتسنى تجميعها وإرسالها للإتحاد لمراجعتها واعتمادها لإرسالها للصندوق للانتهاء من صرف الإعانة الثانية سريعا.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن المستندات التي طلبها الصندوق للصرف تتضمن تقديم طلب على ورق المنشآة وموقع من الممثل القانونى ومختوم بخاتم المنشاة للإتحاد متضمناً الأرقام التأمينية للمنشاة على سبيل التحديد والمطلوب لصرف الدفعة الثانية من الإعانة.

وكذلك تقديم المنشاة لطلب على ورق المنشاة وموقع من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو العضو المنتدب) يقر فيه بعدم استفادة الشركة من المبادرات الصادرة من البنك المركزي، أو وزارة المالية أو أية مبادرات صادرة للحد من آثار فيروس كورونا المستجد، والتى تتضمن تمويل أجور ومرتبات العاملين بالشركة مع اعتماد الإقرار من كل من مراقب حسابات المتشآة والإتحاد المصري للغرف السياحية.

وأشار المصرى، إلى أن الإتحاد المصرى للغرف السياحية سيقوم باستلام طلبات صرف الدفعة الثانية من المنشآت وإستيفاء الشق الخاص به بالطلب المقدم من المنشاة والمتضمن إقرار الإتحاد بتقدم أو عدم تقدم المنشاة للإتحاد للاستفادة من مبادرة وزارة المالية وذلك طبقاً لسجلات الإتحاد ومراجعتها واعتمادها وتسليم أصول الطلبات للصندوق،وأن يتم استيفاء الطلبات المقدمة في شكل اكسيل شيت Excel Sheet.