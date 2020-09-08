شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح 130 مسجدًا بالمحافظات الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 130 مسجدا يوم الجمعة المقبلة، منها (34) مسجدًا من تنفيذ وزارة الأوقاف، و(96) مسجدًا بالجهود الذاتية التى تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبل.

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